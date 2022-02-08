Христо СТОИЧКОВ: «Дембеле не может быть прощен»

Легенда «Барселоны» и обладатель Золотого мяча-1994 Христо Стоичков оценил поведение вингера каталонцев Усмана Дембеле, который не хочет продлевать контракт с клубом:

«Его проблема – в его окружении. Думаю, он совершил ошибку и не может быть прощён. И он знает, что болельщики не будут его поддерживать. Ему нужно изменить свою ментальность. Его проблема в том, что он не знает историю клуба.

Он должен знать, что футбол – это не просто бег. Он должен слушать. Я учился у Йохана Круиффа. Я также наблюдал за такими игроками, как Папен, Линекер, Герд Мюллер и ван Бастен. Я рос с этими людьми и хотел что-то изменить в своей игре.

Я никогда не сомневался в его качествах, но он должен найти выход из той ситуации, в которой находится. Он не играл в 114 играх, и только 20 матчей он отыграл полностью».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что предложение контракта для Дембеле больше не действует.