Президент Барселоны: «Наше предложение для Дембеле больше не действительно»

Президент «Барселона» Жоан Лапорта рассказал о ситуации вокруг контракта Усмана Дембеле, который истекает в конце нынешнего сезона:
«Наше предложение для Дембеле больше недействительно. Необходимо вновь садиться за стол переговоров и начинать все сначала, если сторона футболиста этого желает. Впрочем, у меня есть сомнения на этот счет. Их текущие запросы невозможны для нас.
Мы искали решение, пытались найти Усману клуб, который сможет платить такую зарплату — он от всего отказался. Да, с Морибой было подобная ситуация, но не такая же. Там мы смогли достигнуть договоренностей, а здесь мы далеки от этого. Мы уважаем права футболиста, но будем отстаивать свои интересы».
Вчера сообщалось о том, что «Барселона» расторгнет контракт с Дембеле.
Источник — ФК Барселона
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