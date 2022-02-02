Президент Барселоны: «Наше предложение для Дембеле больше не действительно»

Жоан Лапорта – о будущем Усмана Дембеле

  • 02.02.2022 18:19
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Президент Барселоны: «Наше предложение для Дембеле больше не действительно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Президент «Барселона» Жоан Лапорта рассказал о ситуации вокруг контракта Усмана Дембеле, который истекает в конце нынешнего сезона:

«Наше предложение для Дембеле больше недействительно. Необходимо вновь садиться за стол переговоров и начинать все сначала, если сторона футболиста этого желает. Впрочем, у меня есть сомнения на этот счет. Их текущие запросы невозможны для нас.

Мы искали решение, пытались найти Усману клуб, который сможет платить такую зарплату — он от всего отказался. Да, с Морибой было подобная ситуация, но не такая же. Там мы смогли достигнуть договоренностей, а здесь мы далеки от этого. Мы уважаем права футболиста, но будем отстаивать свои интересы».

Вчера сообщалось о том, что «Барселона» расторгнет контракт с Дембеле.

Источник — ФК Барселона

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