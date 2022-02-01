Барселона в ближайшее время расторгнет контракт с Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вскоре станет свободным агентом. Как сообщает испанская пресса, каталонцы готовы разорвать контракт с 24-летним футболистом.
Ранее директор каталонского клуба Матеу Алемани заявлял, что Дембеле должен немедленно покинуть «Барселону», так как не привержен проекту.
В дедлайн трансферного окна французского футболиста никто не купил.
Ожидается, что вечером, 1 февраля, стороны проведут переговоры, чтобы обсудить детали расторжения контракта. Действующий договор истекает летом 2022 года.
Источник — El Mundo Deportivo
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Это очень прекрасный способ перевоспитания. Барса и Реал должны были ссылать Бейла и Дембеле куда-то в молодежную команду или какую-то Барсу 3, если такие есть, которые бы играли в каком-то третьем дивизионе. И пускай бы там играли каждую неделю против молодежки Леганеса или каких-то работях, которые работают, а на выходных играют. И потом лепить штрафы каждый раз, когда игрок будет отказываться приходить и тренироваться молодежкой и играть против аматоров.
Это бы быстро вразумило горячие головы. В УПЛ ссылка в дубль на две недели сразу приводит в порядок поведение игроков.
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