Барселона в ближайшее время расторгнет контракт с Дембеле

Каталонцы не хотят видеть игрока в команде

  • 01.02.2022 14:44
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  • 1 комментарий
Барселона в ближайшее время расторгнет контракт с Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вскоре станет свободным агентом. Как сообщает испанская пресса, каталонцы готовы разорвать контракт с 24-летним футболистом.

Ранее директор каталонского клуба Матеу Алемани заявлял, что Дембеле должен немедленно покинуть «Барселону», так как не привержен проекту.

В дедлайн трансферного окна французского футболиста никто не купил.

Ожидается, что вечером, 1 февраля, стороны проведут переговоры, чтобы обсудить детали расторжения контракта. Действующий договор истекает летом 2022 года.

Источник — El Mundo Deportivo

(5 голосов)

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Комментарии
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    anacreon, 01.02.2022 15:25
    0
    Почему в тех Барселонах нет такой вещи как "ссылка в дубль", которую постоянно применят в УПЛ с провинившимися?
    Это очень прекрасный способ перевоспитания. Барса и Реал должны были ссылать Бейла и Дембеле куда-то в молодежную команду или какую-то Барсу 3, если такие есть, которые бы играли в каком-то третьем дивизионе. И пускай бы там играли каждую неделю против молодежки Леганеса или каких-то работях, которые работают, а на выходных играют. И потом лепить штрафы каждый раз, когда игрок будет отказываться приходить и тренироваться молодежкой и играть против аматоров.
    Это бы быстро вразумило горячие головы. В УПЛ ссылка в дубль на две недели сразу приводит в порядок поведение игроков.
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