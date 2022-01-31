Отказал Тоттенхэму. Дембеле останется в Барселоне до конца сезона

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле останется в каталонском клубе до конца сезона. Об этом сообщает известный журналист Лоик Танзи.
Последним вариантом покинуть «Барселону» для Дембеле был «Тоттенхэм», но 24-летний француз отклонил предложение «Шпор». Также интерес к нему проявляли «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он станет свободным агентом. В нынешнем сезоне на счету француза 1 гол и 2 ассиста в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — Twitter
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