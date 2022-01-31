Манчестер Юнайтед хочет увести у ПСЖ Дембеле

Английский клуб готов усилить состав форвардом «Барселоны»

  • 31.01.2022 10:03
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Манчестер Юнайтед хочет увести у ПСЖ Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает Goal.com, футболиста хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотят перехватить француза у ПСЖ в последний день трансферного окна. Манчестерский клуб достиг устной договоренности о трансфере игрока с «Барселоной». Теперь «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Дембеле.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к трансферу Дембеле.

В текущем сезоне французский вингер провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник — Goal.com

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