Манчестер Юнайтед хочет увести у ПСЖ Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает Goal.com, футболиста хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотят перехватить француза у ПСЖ в последний день трансферного окна. Манчестерский клуб достиг устной договоренности о трансфере игрока с «Барселоной». Теперь «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Дембеле.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к трансферу Дембеле.

В текущем сезоне французский вингер провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.