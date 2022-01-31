Большой трансфер. Вингер Барселоны продолжит карьеру в ПСЖ

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в французском клубе «ПСЖ».

24-летний футболист достиг договоренности с клубом-грандом Лиги 1. Речь идет о трансфере летом, когда истекает срок контракта хавбека с сине-гранатовыми и он станет свободным агентом.

Однако «Барселона» не против отпустить Дембеле уже зимой, не дожидаясь конца сезона. Стороны ведут переговоры о возможности зимнего перехода перед закрытием трансферного окна (31 января).

Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €140 млн. В текущем сезоне вингер провел за «блаугранас» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 млн.

Дембеле перешел в Барсу за 140 миллионов, а летом уйдет бесплатно