Ливерпуль может подписать звезду Арсенала

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Букайо Сака. «Красные» видят в нем потенциальную замену Мохамеду Салаху, если тот решит покинуть клуб.

Контракт Сака, как и у Салаха, истекает летом 2023 года. Также с Сака проявляет интерес «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Сака 7 голов и 4 ассиста в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется Гави.