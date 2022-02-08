Ливерпуль может подписать звезду Арсенала

Букайо Сака может сменить клуб

  • 08.02.2022 08:20
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Ливерпуль может подписать звезду Арсенала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Букайо Сака. «Красные» видят в нем потенциальную замену Мохамеду Салаху, если тот решит покинуть клуб.

Контракт Сака, как и у Салаха, истекает летом 2023 года. Также с Сака проявляет интерес «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Сака 7 голов и 4 ассиста в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется Гави.

Источник — talkSPORT

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