Ливерпуль нацелился на звезду Барселоны

Английский клуб намерен подписать Гави будущим летом

  • 07.02.2022 13:54
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Ливерпуль нацелился на звезду Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» намерен подписать 17-летнего испанского полузащитника «Барселоны» Гави будущим летом.

Испанская сторона пытается убедить футболиста продлить действующий контракт, но не может удовлетворить его требования по зарплате. «Ливерпуль» хочет воспользоваться сложной финансовой ситуацией «Барселоны» для совершения трансфера.

Гави тренируется в структуре «Барселоны» с лета 2015 года после перехода из «Бетиса». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «блаугранас» 27 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

Текущий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.

В активе хавбека четыре матча за национальную сборную Испании.

Источник — Daily Express

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