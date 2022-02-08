Конкурент Супряги в Сампдории получил серьезную травму

Маноло Габбьядини пропустит примерно полгода

  • 08.02.2022 07:46
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Конкурент Супряги в Сампдории получил серьезную травму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маноло Габбьядини

«Сампдория» официально сообщила о том, что у форварда команды Маноло Габбьядини диагностировано повреждение крестообразных связок колена. Эту травму он получил в матче Серии А против «Сассуоло» (победа 4:0).

30-летнему форварду понадобится операция. Габбьядини пропустит примерно полгода. Это шанс получить больше игровой практики для украинского форварда Владислава Супряги.

«Сампдория» уже нашла замену Габбьядини на рынке свободных агентов. Клуб подпишет Себастьяна Джовинко.

Источник — ФК Сампдория

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