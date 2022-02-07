Звездный партнер для Супряги. Сампдория подпишет экс-игрока сборной Италии

Себастьян Джовинко возвращается в Серию А

  • 07.02.2022 09:12
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Звездный партнер для Супряги. Сампдория подпишет экс-игрока сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко в ближайшее время вернется в Серию А. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Он подпишет краткосрочный контракт с «Сампдорией».

Предыдущим клубом Джовинко был аравийский «Аль-Хиляль», за который он выступал с января 2019 по август 2021 года. После этого 35-летний итальянец стал свободным агентом.

Напомним, за «Сампдорию» выступает украинский форвард Владислав Супряга. Вчера он дебютировал в Серии А.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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