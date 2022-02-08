280 миллионов за три года. Барселона получила нового спонсора

Клуб работает над улучшением финансового положения

  • 08.02.2022 07:27
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280 миллионов за три года. Барселона получила нового спонсора
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшее время «Барселона» официально объявит о подписании спонсорского контракта с музыкальным сервисом Spotify.

Оно будет действовать на протяжении трех лет начиная с сезона 2022/2023. Суммарно за 3 года «Барселона» заработает 280 миллионов евро.

Эти деньги «Барселона» получит за изображение логотипа Spotify на игровой форме команды, а также за продажу прав на название стадиона «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» сообщила о долгах в 1,173 миллиарда евро.

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