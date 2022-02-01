Катастрофа. Стал известен размер долга Барселоны

«Барселона» опубликовала итоги проверки финансового состояния клуба, которое клуб заказал аудиторской компании Deloitte. Результаты получились шокирующими.

Долг «Барселоны» составляет 1,173 миллиарда евро, убыток – 481 миллион евро. Зарплатный фонд клуба на 40% выше, чем к других топ-клубов.

Также были выявлены финансовые операции «сомнительного характера», которые требуют дополнительного анализа. Например, клуб проводил необоснованные платежи, ложно обоснованные платежи и выплачивал завышенные суммы.

Будет проведено расследование по факту возможного неправомерного обогащения. Материалы были переданы в прокуратуру.