Катастрофа. Стал известен размер долга Барселоны

Финансовое положение клуба очень тяжелое

  • 01.02.2022 18:23
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Катастрофа. Стал известен размер долга Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» опубликовала итоги проверки финансового состояния клуба, которое клуб заказал аудиторской компании Deloitte. Результаты получились шокирующими.

Долг «Барселоны» составляет 1,173 миллиарда евро, убыток – 481 миллион евро. Зарплатный фонд клуба на 40% выше, чем к других топ-клубов.

Также были выявлены финансовые операции «сомнительного характера», которые требуют дополнительного анализа. Например, клуб проводил необоснованные платежи, ложно обоснованные платежи и выплачивал завышенные суммы.

Будет проведено расследование по факту возможного неправомерного обогащения. Материалы были переданы в прокуратуру.

Источник — ФК Барселона

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