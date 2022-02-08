Что будет с Игнатенко? Бордо уволит главного тренера

Руководство «Бордо» приняло решение уволить главного тренера команды Владимира Петковича. Об этом сообщают французские СМИ.

Такое решение было принято после разгромного поражения 0:5 от «Реймса». В целом «Бордо» проиграл 5 из последних 6 матчей в Лиге 1.

Петкович возглавил «Бордо» летом прошлого года. Контракт 58-летнего швейцарца рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в январе в «Бордо» на правах аренды перешел украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Украинец дебютировал за команду именно в провальном матче с «Реймсом». Он вышел на замену и спустя 9 минут был удален.