Италия подаст заявку на проведение Евро-2032

Федерация футбола Италии официально сообщила о намерении подать заявку на проведение Евро-2032. Крайний срок подачи заявки – 23 марта 2022 года.
Ради проведения турнира в Италии готовы как модернизировать нынешние стадионы, так и строить новые. Ранее Италия уже принимала чемпионаты Европы в 1968 и 1980 годах. Так в Риме проходил ряд матчей Евро-2020.
На проведение Евро-2032 также претендует Россия.
Источник — Федерация футбола Италии
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