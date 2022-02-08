Италия подаст заявку на проведение Евро-2032

Турнир может пройти на Апеннинах

  • 08.02.2022 06:21
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Италия подаст заявку на проведение Евро-2032
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Италии официально сообщила о намерении подать заявку на проведение Евро-2032. Крайний срок подачи заявки – 23 марта 2022 года.

Ради проведения турнира в Италии готовы как модернизировать нынешние стадионы, так и строить новые. Ранее Италия уже принимала чемпионаты Европы в 1968 и 1980 годах. Так в Риме проходил ряд матчей Евро-2020.

На проведение Евро-2032 также претендует Россия.

Источник — Федерация футбола Италии

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