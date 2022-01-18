Россия хочет принять Евро-2032

Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Об этом сообщает Матч ТВ.

Рассматривается вариант не менее масштабный, чем чемпионат мира-2018, который также проходил в России. Тогда турнир приняли 11 городов.

Евро-2024 примет Германия, а на Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.