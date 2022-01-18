Россия хочет принять Евро-2032

Россия может принять у себя еще один крупный турнир

  • 18.01.2022 16:19
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Россия хочет принять Евро-2032
© Getty Images/Global Images Ukraine

Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Об этом сообщает Матч ТВ.

Рассматривается вариант не менее масштабный, чем чемпионат мира-2018, который также проходил в России. Тогда турнир приняли 11 городов.

Евро-2024 примет Германия, а на Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.

Источник — Матч ТВ

(3 голоса)

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Комментарии
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    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 18.01.2022 16:44
    0
    Причем желательно в таких городах где ЧМ не проходил, чтобы было что на стройке распилить.
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