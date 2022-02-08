Бил кошку. Защитник Вест Хэма оказался в эпицентре скандала

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал.
Как сообщает ESPN, в соцсетях появилось видео, на котором французский футболист бьет ногой свою кошку.
Пользователи осудили поведение Зума. «Вест Хэм» выступил с заявлением относительно действий своего футболиста.
«Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зумы в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — цитирует заявление клуба The Sun.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
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Источник — The Sun
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