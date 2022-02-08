Бил кошку. Защитник Вест Хэма оказался в эпицентре скандала

Курта Зуму могут привлечь в связи с жестоким обращением с животными

  • 08.02.2022 03:02
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Бил кошку. Защитник Вест Хэма оказался в эпицентре скандала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал.

Как сообщает ESPN, в соцсетях появилось видео, на котором французский футболист бьет ногой свою кошку.

Пользователи осудили поведение Зума. «Вест Хэм» выступил с заявлением относительно действий своего футболиста.

«Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зумы в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — цитирует заявление клуба The Sun.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник — The Sun

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