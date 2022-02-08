Источник: Заря подписала Мишнева

Капитан «Мариуполя» Дмитрий Мишнев продолжит карьеру в «Заре».
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, луганский клуб подписал предварительный контракт с 27-летним футболистом.
Напомним, что контракт Мишнева с «Зарей» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Мишнев провел в УПЛ 15 матчей и забил 2 гола.
Источник — Циганик LIVE
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