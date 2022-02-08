КАЛИТВИНЦЕВ: «Понравилось, что команда не остановилась, пропустив гол»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды над «Черноморцем» (1:1, пен. - 5:4)

- Такие турниры нужны на сборах. Вы сами видите мотивацию игроков и их реакцию на победу. Мне понравилось, что моя команда не остановилась, пропустив мяч. Футболисты проявили характер.

- Что вы чувствовали во время серии пенальти?

- Даже если бы мы проиграли, то я поблагодарил бы игроков за победу. Я был спокоен.

- У «Полесья» пять очков после двух матчей. Вы - фавориты Winter Cup 2022?

- Нет. Это турнир, в котором мы можем в последний момент оказаться на другом месте. Нас интересует настоящее и то, что происходит непосредственно на футбольном поле, — сказал Калитвинцев.