КАЛИТВИНЦЕВ: «Понравилось, что команда не остановилась, пропустив гол»

Наставник «Полесья» доволен победой над «Черноморцем»

  • 08.02.2022 01:42
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КАЛИТВИНЦЕВ: «Понравилось, что команда не остановилась, пропустив гол»
© ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды над «Черноморцем» (1:1, пен. - 5:4) 

- Такие турниры нужны на сборах. Вы сами видите мотивацию игроков и их реакцию на победу. Мне понравилось, что моя команда не остановилась, пропустив мяч. Футболисты проявили характер.

- Что вы чувствовали во время серии пенальти?
- Даже если бы мы проиграли, то я поблагодарил бы игроков за победу. Я был спокоен.

- У «Полесья» пять очков после двух матчей. Вы - фавориты Winter Cup 2022?
- Нет. Это турнир, в котором мы можем в последний момент оказаться на другом месте. Нас интересует настоящее и то, что происходит непосредственно на футбольном поле, — сказал Калитвинцев.

Источник — Футбол 1/2/3

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