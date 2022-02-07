Дальше без Усика? Боксер не вошел в заявку Полесья на контрольный матч

Сегодня клуб Первой лиги «Полесье» сыграет контрольный матч с «Черноморцем», однако сделает это без боксера Александра Усика.
Супертяж дебютировал в профессиональном футболе в прошлом спарринге, но, вероятно, на этом Усик сейчас закончил с футболом.
Правда, сам боксер после прошлого матча не сказал, собирается ли еще играть и отметил, что пока оставит это в секрете.
Источник — Sport.ua
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