Дальше без Усика? Боксер не вошел в заявку Полесья на контрольный матч

Сегодня клуб Первой лиги «Полесье» сыграет контрольный матч с «Черноморцем», однако сделает это без боксера Александра Усика.

Супертяж дебютировал в профессиональном футболе в прошлом спарринге, но, вероятно, на этом Усик сейчас закончил с футболом.

Правда, сам боксер после прошлого матча не сказал, собирается ли еще играть и отметил, что пока оставит это в секрете.