Дальше без Усика? Боксер не вошел в заявку Полесья на контрольный матч

Усик точно не сыграет в спарринге

  • 07.02.2022 19:05
  • 721 просмотр
  • 2 комментария
Дальше без Усика? Боксер не вошел в заявку Полесья на контрольный матч
© facebook.com/fcpolissya

Сегодня клуб Первой лиги «Полесье» сыграет контрольный матч с «Черноморцем», однако сделает это без боксера Александра Усика.

Супертяж дебютировал в профессиональном футболе в прошлом спарринге, но, вероятно, на этом Усик сейчас закончил с футболом.

Правда, сам боксер после прошлого матча не сказал, собирается ли еще играть и отметил, что пока оставит это в секрете.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2, 07.02.2022 19:36
    0
    ждём интервью главного тренера с синяком под глазом
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    Dominik, 07.02.2022 19:12
    0
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