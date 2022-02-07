Где смотреть онлайн матч Winter Cup 2022 Металлист — Верес

Во вторник, 8 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором харьковский «Металлист» сыграет с «Вересом».
Матч пройдет в Турции. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Металлист» — «Верес». Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022.
В прямом эфире поединок «Металлист» — «Верес» покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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