Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «С Десной остались незавершенные финансовые вопросы»

Известный полузащитник рассказал о ситуации в черниговском клубе

  • 07.02.2022 18:19
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Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «С Десной остались незавершенные финансовые вопросы»
© ФК Десна Чернигов. Владислав Калитвинцев

Футболист «Александрии» Владислав Калитвинцев прокомментировал свой уход из черниговской «Десны».

«Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за «Александрию». Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители «Десны» говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит, я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил», - сказал Калитвинцев.

Источник — Футбол 1/2/3

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