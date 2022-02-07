Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «С Десной остались незавершенные финансовые вопросы»

Футболист «Александрии» Владислав Калитвинцев прокомментировал свой уход из черниговской «Десны».
«Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за «Александрию». Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители «Десны» говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит, я был прав.
Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил», - сказал Калитвинцев.
Источник — Футбол 1/2/3
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