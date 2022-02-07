Эвертон потерял защитника до марта

24-летний центральный защитник «Эвертона» Бен Годфри выбыл из строя до марта.
Футболист получил разрыв подколенного сухожилия во время субботнего поединка Кубка Англии с «Брентфордом» (4:1). Годфри был вынужден покинуть поле уже на 14-й минуте встречи.
В текущем сезоне Годфри провел за «Эвертон» 20 матчей во всех турнирах.
В составе «Эвертона» выступает 22-летний украинский защитник Виталий Миколенко.
Источник — ФК Эвертон
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Годфрі - один з тих, хто міг закрити лівий фланг захисту...
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