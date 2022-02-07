Эвертон потерял защитника до марта

Бен Годфри получил травму в поединке Кубка Англии с «Брентфордом»

  • 07.02.2022 16:07
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  • 1 комментарий
Эвертон потерял защитника до марта
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний центральный защитник «Эвертона» Бен Годфри выбыл из строя до марта.

Футболист получил разрыв подколенного сухожилия во время субботнего поединка Кубка Англии с «Брентфордом» (4:1). Годфри был вынужден покинуть поле уже на 14-й минуте встречи.

В текущем сезоне Годфри провел за «Эвертон» 20 матчей во всех турнирах.

В составе «Эвертона» выступает 22-летний украинский защитник Виталий Миколенко.

Источник — ФК Эвертон

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron, 07.02.2022 16:29
    0
    Тиск на Миколенка зростає.
    Годфрі - один з тих, хто міг закрити лівий фланг захисту...
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