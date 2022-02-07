Эвертон потерял защитника до марта

24-летний центральный защитник «Эвертона» Бен Годфри выбыл из строя до марта.

Футболист получил разрыв подколенного сухожилия во время субботнего поединка Кубка Англии с «Брентфордом» (4:1). Годфри был вынужден покинуть поле уже на 14-й минуте встречи.

В текущем сезоне Годфри провел за «Эвертон» 20 матчей во всех турнирах.

В составе «Эвертона» выступает 22-летний украинский защитник Виталий Миколенко.