Артур КАРНОЗА: «В Черноморце были опасения, буду ли вообще ходить»

Бывший футболист – о травмах

  • 07.02.2022 15:39
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Артур КАРНОЗА: «В Черноморце были опасения, буду ли вообще ходить»
© Footboom. Артур Карноза

31-летний полузащитник Артур Карноза, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал о своих травмах. Последним клубом игрока был «Альянс».

«Сумел ли себя реализовать в футболе? Нет, мог добиться большего, однако часто мешали травмы. Ведь почему у меня поначалу все складывалось удачно в том же «Севастополе»? Был здоров и находился в боевой спортивной форме. К сожалению, именно в «Севастополе» повредил ахилл и все пошло под откос.

В «Карпатах» порвал крестообразную связку, такой же серьезной травмы не избежал, когда выступал за «Черноморец». В Одессе вообще было опасение, смогу ли нормально ходить», - сказал Карноза.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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