Экс-игрок Карпат и Днепра объявил о завершении карьеры в 31 год

Артур Карноза останется в футбольной сфере

  • 28.01.2022 23:18
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Экс-игрок Карпат и Днепра объявил о завершении карьеры в 31 год
© Денис Руденко. Артур Карноза

Известный украинский полузащитник Артур Карноза объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года:

«Да, это окончательное решение. Почему в 31 год? Пришло хорошее предложение от хорошего клуба на хорошую должность, останусь в футбольной сфере. Мне это интересно.

За сборную Украины по мини-футболу точно не буду выступать, а играть для себя, чтобы поддерживать форму – да. Я люблю футбол, хочу играть в футбол. Буду узнавать, где собираться с ребятами. Будет это любительский уровень или просто сбор с ребятами – не могу пока сказать точно».

Последним клубом в карьере Карнозы был «Альянс», за который он выступал с лета 2021 года. Также защищал цвета «Днепра», «Нефтяника», «Севастополя», «Карпат», «Черноморца», «Днепра-1», «Миная» и «Кривбасса». Провел 63 матча и забил 13 голов за молодежные сборные Украины разных возрастов.

Источник — Трибуна

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