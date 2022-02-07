Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с Днепром-1

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с клубом Днепр-1, как и сообщалось ранее. Его соглашение с «приазовцами» действует до лета 2022-го.



«Я подписал предварительный контракт с «Днепром-1». Это не секрет ни для кого. Сейчас я игрок «Мариуполя», буду помогать этому клубу. Дальше все может перевернуться за один день, поэтому не буду заранее говорить», – сказал футболист.



24-летний Чоботенко в нынешнем сезоне УПЛ провел 5 матчей.