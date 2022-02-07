Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с Днепром-1

Сергей до конца сезона останется в «Мариуполе»

  • 07.02.2022 14:59
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Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с Днепром-1
© ФК Мариуполь. Сергей Чоботенко

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с клубом Днепр-1, как и сообщалось ранее. Его соглашение с «приазовцами» действует до лета 2022-го.
 
«Я подписал предварительный контракт с «Днепром-1». Это не секрет ни для кого. Сейчас я игрок «Мариуполя», буду помогать этому клубу. Дальше все может перевернуться за один день, поэтому не буду заранее говорить», – сказал футболист.
 
24-летний Чоботенко в нынешнем сезоне УПЛ провел 5 матчей.

Источник — Футбол 1/2/3

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