СТЕЦЕНКО: «Рамос хотел в Днепр Альбу. Нам сказали: «Вы с ума сошли?»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал об игроках, которыми в свое время интересовался «Днепр».

«Кто был в списке Хуанде Рамоса? Ну, например, Жорди Альба. Рамос сказал: «Он мне нужен». Мы начали переговоры с его представителем. Он тогда в Валенсии играл. Нам сказали: «Вы с ума сошли! У нас по нему предложение от Барселоны. Какой Днепр?»

Вы можете себе представить, что этот игрок мог оказаться в нашей команде? Каким образом? Рамос этого не мог понять. Что надо было сделать? Сто миллионов долларов предложить за контракт, зарплату ему в 10 миллионов назначить.

В том списке был еще один игрок Валенсии - Пабло Пьятти. Его тогда как раз в сборную Аргентины начали вызывать. Там тоже запредельные условия были. И это далеко не все примеры», - сказал Андрей Стеценко.

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