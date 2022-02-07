СТЕЦЕНКО: «Рамос хотел в Днепр Альбу. Нам сказали: «Вы с ума сошли?»

Хуанде Рамос не мог понять, почему игроки не выбирают «Днепр»

  • 07.02.2022 14:45
  • 3422 просмотра
  • 4 комментария
СТЕЦЕНКО: «Рамос хотел в Днепр Альбу. Нам сказали: «Вы с ума сошли?»
© ФК Днепр. Андрей Стеценко (справа) и Хуанде Рамос

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал об игроках, которыми в свое время интересовался «Днепр».

«Кто был в списке Хуанде Рамоса? Ну, например, Жорди Альба. Рамос сказал: «Он мне нужен». Мы начали переговоры с его представителем. Он тогда в Валенсии играл. Нам сказали: «Вы с ума сошли! У нас по нему предложение от Барселоны. Какой Днепр?» 

Вы можете себе представить, что этот игрок мог оказаться в нашей команде? Каким образом? Рамос этого не мог понять. Что надо было сделать? Сто миллионов долларов предложить за контракт, зарплату ему в 10 миллионов назначить. 

В том списке был еще один игрок Валенсии - Пабло Пьятти. Его тогда как раз в сборную Аргентины начали вызывать. Там тоже запредельные условия были. И это далеко не все примеры», - сказал Андрей Стеценко.

Ранее Стеценко рассказал, почему Коноплянка не перешел в «Ливерпуль».

Источник — FanDay

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 07.02.2022 15:35
    +3
    И тем не менее, тогда в Днепре слепили очень сильную команду, было солидное финансирование. Маркевич пришел на готовое и добрался до финала ЛЕ.
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    online
    potemkin78, 07.02.2022 15:38
    +2
    давно его не было видно и слышно
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    online
    Володимир Ляшенко, 07.02.2022 15:34
    0
    Каломой і тоді, а тим більше зараз (після "хитка" з Приватбанком) і Мессі з Роналду потягнув би фінансово. Але не захоче він розкошелюватися.
    Тому що істинний "син Ізраїля"...
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    Юрий Карпенко, 07.02.2022 15:27
    0
    Та відразу треба було Мессі з Роналду брати
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