Стеценко рассказал, почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал, почему переговорах с «Ливерпулем» по переходу Евгения Коноплянки завершились ничем.
«За Коноплянку, которого хотел купить «Ливерпуль», была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Потом их представители на частном самолете прилетели к нам на заключительную стадию переговоров. В случае положительного исхода Коноплянка должен был улететь с ними.
С той цифрой, которую им озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет, произведет какое-то впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не произвел. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге улетели они ни с чем», – сказал Стеценко.
ВИДЕО. Цыганков, Коноплянка. Трансферы, которые должны были состояться
Источник — FanDay
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