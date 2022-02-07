Стеценко рассказал, почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль

Англичане хотели сбить цену, но не получилось

  • 07.02.2022 14:20
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  • 1 комментарий
Стеценко рассказал, почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль
© ФК Днепр. Евгений Коноплянка

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал, почему переговорах с «Ливерпулем» по переходу Евгения Коноплянки завершились ничем.
 
«За Коноплянку, которого хотел купить «Ливерпуль», была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Потом их представители на частном самолете прилетели к нам на заключительную стадию переговоров. В случае положительного исхода Коноплянка должен был улететь с ними. 
 
С той цифрой, которую им озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет, произведет какое-то впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не произвел. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге улетели они ни с чем», – сказал Стеценко.

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Источник — FanDay

(9 голосов)

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Комментарии
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    Alex86 1, 07.02.2022 14:22
    +3
    Так озвучил бы уже и цену, которая в любом случае была бы лучше чем ноль за который тот сбег в итоге, хотя сомнительно с его ленью шо заиграл бы в апл, хотя уже и не узнаем никогд
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