Стеценко рассказал, почему Коноплянка не перешел в Ливерпуль

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал, почему переговорах с «Ливерпулем» по переходу Евгения Коноплянки завершились ничем.



«За Коноплянку, которого хотел купить «Ливерпуль», была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Потом их представители на частном самолете прилетели к нам на заключительную стадию переговоров. В случае положительного исхода Коноплянка должен был улететь с ними.



С той цифрой, которую им озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет, произведет какое-то впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не произвел. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге улетели они ни с чем», – сказал Стеценко.

ВИДЕО. Цыганков, Коноплянка. Трансферы, которые должны были состояться