Девять игроков киевского Динамо U-19 сдали положительные тесты на ковид

Юношеская команда киевского «Динамо» (U-19) отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво».



Но главный тренер украинской команды Игорь Костюк будет иметь кадровые проблемы. Девять футболистов киевской команды после сдачи тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.



Сегодня динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.



Матч против «Депортиво» состоится в среду, 9 февраля.