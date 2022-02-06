Динамо U-19 отправилось на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Украинская команда сыграет с «Депортиво»

  • 06.02.2022 10:56
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  • 1 комментарий
Динамо U-19 отправилось на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА
© ФК Динамо Киев

Юношеская команда киевского Динамо отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского Депортиво.

В воскресенье утром динамовцы отправились в аэропорт Анталии, где в 6:55 по местному времени запланирован вылет в Стамбул.

Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай
Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.
Полузащитники: Яцик, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.
Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.

Из Стамбула киевляне отправятся в Мадрид, откуда на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.

Напомним, что матч против «Депортиво» состоится в среду 9 февраля.

Ранее тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке к матчу Лиги УЕФА с «Депортиво».

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Умник, 06.02.2022 11:08
    +2
    Удачи пацаны.
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