Динамо U-19 отправилось на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда киевского Динамо отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского Депортиво.

В воскресенье утром динамовцы отправились в аэропорт Анталии, где в 6:55 по местному времени запланирован вылет в Стамбул.

Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай

Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.

Полузащитники: Яцик, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.

Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.

Из Стамбула киевляне отправятся в Мадрид, откуда на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.

Напомним, что матч против «Депортиво» состоится в среду 9 февраля.

Ранее тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке к матчу Лиги УЕФА с «Депортиво».