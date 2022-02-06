Динамо U-19 отправилось на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда киевского Динамо отправилась на матч Юношеской Лиги УЕФА против испанского Депортиво.
В воскресенье утром динамовцы отправились в аэропорт Анталии, где в 6:55 по местному времени запланирован вылет в Стамбул.
Игорь Костюк взял на матч следующих игроков:
Голкиперы: Игнатенко, Тугай
Защитники: Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко.
Полузащитники: Яцик, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди.
Нападающие: Попов, Горбач, Уваров.
Из Стамбула киевляне отправятся в Мадрид, откуда на автобусе будут добираться в Ла-Корунью.
Напомним, что матч против «Депортиво» состоится в среду 9 февраля.
Ранее тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке к матчу Лиги УЕФА с «Депортиво».
Источник — ФК Динамо Киев
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