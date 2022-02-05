Тренер Динамо U-19 рассказал о подготовке к матчу Лиги УЕФА с Депортиво

Игорь Костюк подвел итоги зимних сборов

  • 05.02.2022 23:50
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Тренер Динамо U-19 рассказал о подготовке к матчу Лиги УЕФА с Депортиво
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо U-19» Игорь Костюк рассказал о том, как команда подготовилась к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против «Депортиво» U-19.

Встреча состоится 9 февраля в Испании.

– Тренировочный сбор команды подошел к завершению. Удалось ли подвести игроков к необходимой физической готовности?

- Погода, к сожалению, внесла свои коррективы – несколько раз шел снег, переносились тренировки. Но в целом мы выполнили намеченный объем работы. Не удалось только провести одну игру, которую пришлось отменить из-за погоды. Если подводить итог, то сбором мы довольны.

- Остается все меньше времени до матча Юношеской лиги УЕФА против «Депортиво». Что можете сказать об этом сопернике?

- Чемпионом Испании просто так не становятся. «Депортиво» - очень хорошая, организованная команда, которая обладает большим количеством ярких и индивидуально сильных игроков. Будет интересно им противостоять, тем более испанцы находятся в игровом тонусе, проводя матчи каждые 4-5 дней.

- В матче с «Депортиво» «Динамо» не сможет рассчитывать на нескольких игроков – Боля, Бражко и Волошина. Насколько это существенная потеря и возможно ли полноценно их заменить?

- Конечно, это одни из лидеров нашей команды. Кроме того, травму получил Руслан Нещерет – тоже один из наших лидеров, который придает полевым игрокам уверенности. Для меня важно, чтобы другие ребята из нашей команды почувствовали на себе ту же ответственность и проявили себя в игре. Для них это будет практика – как они смогут на таком уровне выполнить наши требования, выдержать давление ответственности за результат и испытание серьезным соперником. Тактически команда будет готова к игре, другое дело – как мы это воплотим на поле.

- Кроме дисквалифицированных футболистов, на сборах были травмированные и заболевшие игроки. Кто из них не сможет помочь команде в Испании?

- Слесар получил повреждение голеностопа, у Васильца – ангина. У некоторых ребят еще были микроповреждения, но остальные игроки готовы отправиться с нами в Испанию. Сегодня мы объявим список футболистов, которые направятся на игру с «Депортиво», а остальные вернутся в Киев.

Источник — ФК Динамо Киев

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