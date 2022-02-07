Винисиус ТОБИАС: «Хочу выигрывать титулы с Шахтером и быть счастливым»

Новичок донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал о том, как пришел в футбол, и кто из бывших «горняков» советовал переехать в Украину.



- Я начал играть, когда мне было 8 лет. Честно говоря, тогда мне футбол не очень нравился. Мне больше нравилась игра, которая называлась пинапипа – мы играли больше в нее.



Я начинал тренироваться в «Интернасьонале». Не думал, что пройду дальше, когда я пришел на первые тесты в клубе. Но я прибавил, удалось пройти дальше через большой конкурс, и с тех пор футбол стал моей самой большой любовью, которая впоследствии дала хорошие условия для моей семьи.



В «Интере» на базе есть фотография Тайсона, когда он еще был маленьким. Я прекрасно знал, что он был там. Перед переходом в «Шахтер» поговорил с ним, Тайсон рассказал мне много хорошего. Сказал, что переходить определенно нужно, потому что здесь я могу доверить свой карьерный рост настоящим профессионалам.



Перед тем, как приехать в Украину, я очень много общался с Фернандо, мы с ним поддерживаем контакт. Он рассказал мне немного об этом клубе, дал мне много советов. Дуглас Коста, Дентиньо и другие — многие большие игроки прошли через «Шахтер», а сейчас играют в командах очень высокого уровня. «Шахтер», вне всяких сомнений, тот клуб, который развивает молодых талантов и делает из них футбольных звезд.



Когда я еще был в «Интере», я не мог представить, что могу оказаться в этом клубе. Все произошло очень быстро: мы играли южноамериканский кубок, появились новости о том, что «Шахтер» во мне заинтересован. С того момента я уже не мог дождаться, когда смогу начать играть за эту команду. И вот, сейчас я здесь — в одном из лучших клубов. Разница в работе в «Интере» и здесь очень велика. Там это была категория U-21, а тут уже профессиональный футбол. Это очень серьезный переход, тут происходят действительно классные вещи.



Роберто Де Дзерби дает мне очень много различных советов и подсказок, потому что я еще очень молодой игрок. Он сказал: «Чувствуй себя спокойно, как будто ты в «Интере», как будто ты тут с самого детства. Играй, чувствуй себя счастливым, тренируйся и все у тебя будет получаться». Думаю, что он — отличный тренер. Хотя пока что я понимаю не все его идеи. Сейчас я прохожу определенный этап знакомства с игрой клуба и стараюсь запоминать все, что говорит тренер, и прибавлять в игре.



Мои цели здесь – как можно быстрее быстрее адаптироваться, а в будущем – выигрывать огромное количество титулов с «Шахтером» и быть счастливым. Игроки команды-победительницы всегда счастливы», – сказал Винисиус.