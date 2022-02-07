Роман САНЖАР: «Winter Cup – это другая мотивация»

Украинский тренер Роман Санжар поделился впечатлениями от зимней работы команд УПЛ.



— Роман Николаевич, погода в Турции в конце января начале февраля не баловала, и многие наставники, и футболисты жаловались на сложности… Как погода может повлиять на качество подготовки?

— Погодные условия, конечно, влияют. Но если из-за снега или ветра придется скорректировать работу на день-два, и даже на три, — это не критично. Правда, для команд, приехавших в Турцию на пару недель, непогода может скомкать игровую программу, когда переносятся спарринги. Для тех, у кого сборы на три-четыре недели, такие сложности не могут сломать намеченный план. Из личного тренерского опыта знаю, что на сборах есть что делать и в тренажерном зале, и на теории. Тогда используешь уникальный шанс, когда все вместе, рядом, и есть время на общение.



— Чья подготовка особо привлекла ваше внимание?

— Прежде всего, тех команд, которые участвуют в турнире Winter Cup. Я смотрел матчи и могу утверждать, что их уровень выше, чем обычных спаррингов. У команд больше ответственности, в игре больше накала, борьбы, движения. Чувствуется, это игра на результат.



— В отличие от других клубов УПЛ, «Ворскла» пока что спарринги не проводит, и планирует играть только с 9 февраля. Это тренерское решение?

— Да, это решение Юрия Максимова. У него есть свое видение подготовки. Кто-то нагружает футболистов и повышает их выносливость через матчи, а Максимов наверняка считает, что играть под серьезными нагрузками не стоит. Могут быть травмы. В этом есть логика. При Юрии Максимове «Ворскла» демонстрирует хороший футбол, дает результат, значит, тренеру нужно доверять.



— Пока что клубы УПЛ, кроме «Шахтера» и «Динамо», конечно же, высокой результативностью в контрольных матчах не отличаются…

— Голы нужны, но часто так бывает, что много забивающие на сборах в официальных матчах молчат…



— Этой зимой на просмотре в клубах УПЛ немного новичков. Тревожная тенденция?

— Нет. Это означает, что составы команд в основном сбалансированы, и на просмотр приезжают небольшие группы футболистов, а нужные и интересные для тренеров исполнители. Если игроков привозят в какую-то команду пачками, значит, там есть серьезные кадровые проблемы. С такими перевалочными пунктами сложно работать, и сложно нормально сформировать и подготовить команду к возобновлению сезона.



— «Десна» до сих пор находится в Чернигове, играя с местными коллективами. Команда Александра Рябоконя рискует провалить подготовку к весенней части чемпионата?

— Безусловно, все это скажется на игре. Дело даже не в том, где именно проходит сбор — в Чернигове, или в Турции, и пускай даже на мерзлых полях… Хуже, что «Десну» покинули лидеры, и финансовые проблемы не исчезли. Александр Рябоконь — опытный тренер и сможет качественно подготовить молодежь. Но если за работу не будут платить, то это разрушит все. «Десна» набрала достаточно очков в первой части сезона и по инерции докатится до финиша — вылет ей не грозит. А после руководство клуба примет решение, как жить дальше.



— Две последние команды УПЛ — «Минай» и «Мариуполь» пытаются усилиться, подписывая или опытных игроков, или легионеров. Кто делает это успешнее?

— «Мариуполь» и «Минай» — это разные ситуации. «Мариуполь» — более стабильная и укомплектованная команда, с перспективной молодежью. В команду вернулись Быков и Чоботенко, и если добавятся еще и несколько легионеров, то «Мариуполь» станет совершенно иным, и сможет уйти из опасной зоны.



В «Минае» ситуация более критическая. Ушли лидеры коллектива — Ахмедзаде, Билоног, Мякушко и Петрусенко. Хотя приход Шарана — опытного и авторитетного тренера, конечно, большой плюс для «Миная». Кроме того, в команду пришли Бандура и Коломоец. Полагаясь на их опыт, команда постарается остаться в УПЛ. Однако важны ведь еще и условия для работы. Поэтому, думаю, «Минаю» будет очень сложно.