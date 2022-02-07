Килиан МБАППЕ: «Будущее? Еще не решил»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что еще не решил, где продолжит карьеру:
«Я еще не принял решение. Думаю, матчи с «Реалом» [в 1/8 финала ЛЧ] могут многое изменить.
И пусть сейчас я вправе делать что угодно (переговоры с другими клубами – прим.), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде.
Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона, игроку предлагает контракт «Реал», с которым ПСЖ играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Источник — L'Equipe
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