Килиан МБАППЕ: «Будущее? Еще не решил»

Форвард ПСЖ еще не выбрал, где будет играть

  • 07.02.2022 10:59
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Килиан МБАППЕ: «Будущее? Еще не решил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что еще не решил, где продолжит карьеру:

«Я еще не принял решение. Думаю, матчи с «Реалом» [в 1/8 финала ЛЧ] могут многое изменить.

И пусть сейчас я вправе делать что угодно (переговоры с другими клубами – прим.), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде.

Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона, игроку предлагает контракт «Реал», с которым ПСЖ играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник — L'Equipe

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