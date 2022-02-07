Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси по-прежнему лучший в мире»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча 23-го тура Лиги 1 против «Лилля» (победа 5:1):

«Хороший вечер, хорошая игра. Мы довольны победой, ведь «Лилль» играл очень компактно и плотно — нам удавались очень хорошие комбинации. Думаю, этот матч станет отправной точкой в нашем дальнейшем развитии.

Лео по-прежнему лучший игрок в мире. Как и любому человеку, ему необходимо время на адаптацию. Когда Месси окончательно восстановится после коронавируса — он будет неудержим. Важно, чтобы он обрел уверенность».