Лилль – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч чемпионата Франции

  • 05.02.2022 20:45
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Лилль – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» – «ПСЖ».

«Французская Лига 1 для сверхзвездного состава ПСЖ после 22 туров уже почти не вызывает особого интереса и не требует напряжения, так как парижане опережают на 11 очков вторую «Ниццу», которой они недавно проиграли в матче Кубка Франции по пенальти. Кстати, именно после этого матча руководство парижан приняло решение о смене главного тренера после окончания сезона. Очень высока вероятность, что с нового сезона ПСЖ будет тренировать Зинедин Зидан. Теперь для Почеттино очень принципиально выиграть Лигу чемпионов. Для начала им нужно пройти «Реал».

Прошлогодний чемпион Лиги 1 «Лилль» после ухода в «Ниццу» творца этого успеха Кристофа Галтье и не помышляет о прошлогодних успехах. «Лилль» идет на 11 месте, но от четвертой позиции отстает всего на три очка. За еврокубки они будут бороться. «Лилль» успешно выступил в групповом раунде Лиги чемпионов, выиграв свою группу и опередив «Зальцбург», «Севилью» и «Вольфсбург». Да, в 1/8 финала они сыграют с «Челси». Но они и так прыгнули выше головы. С Кубка Франции они вылетели. И поэтому «Лиллю» остается сконцентрироваться на чемпионате Франции. Правда, предстоящие матчи не будут для них легкой прогулкой. Сейчас их соперник – парижский гранд, который забил больше всех и пропустил меньше всех и лишь однажды уступивший в чемпионате и то четыре месяца назад «Ренну».

Нет смысла рассуждать о тактике. ПСЖ вылетел из Кубка Франции и ведется активная дискуссия о смене тренера. А звездам ПСЖ в матче с действующим чемпионов Франции необходимо подтверждать свой высокий статус и уровень мастерства. Я лично уверен в победе парижан», - сказал Грозный.

Матч «Лилль» – ПСЖ состоится 6-го февраля. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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