Филиппов станет одноклубником Юрченко

Украинский форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов в ближайшее время сменит клуб. Он перейдет на правах аренды в «Ригу».
29-летний Филиппов уже попрощался с партнерами по «Сент-Трюйдену». Его аренда будет рассчитана на год.
В нынешнем сезоне Филиппов не принял участие ни в одном матче «Сент-Трюйдена». Напомним, в «Ригу» недавно перешел еще один украинец, Владлен Юрченко.
Источник — Het Belang van Limburg
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