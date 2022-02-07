Филиппов станет одноклубником Юрченко

Форвард перейдет в аренду в «Ригу»

  • 07.02.2022 09:35
  • 1287 просмотров
  • 1 комментарий
Филиппов станет одноклубником Юрченко
© ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Украинский форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов в ближайшее время сменит клуб. Он перейдет на правах аренды в «Ригу».

29-летний Филиппов уже попрощался с партнерами по «Сент-Трюйдену». Его аренда будет рассчитана на год.

В нынешнем сезоне Филиппов не принял участие ни в одном матче «Сент-Трюйдена». Напомним, в «Ригу» недавно перешел еще один украинец, Владлен Юрченко.

Источник — Het Belang van Limburg

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka, 07.02.2022 10:29
    0
    Это уровень-не нужен аутсайдеру чемпионата Бельгии
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