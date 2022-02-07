Душан ВЛАХОВИЧ: «Самое главное – забивать голы»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0.

Форвард туринской команды Душан Влахович прокомментировал свой дебют. Сербский футболист забил мяч.

«У нас был правильный подход с самого начала, и мы сделали важное дело — победили. Я должен поблагодарить партнеров по команде и тренера за то, что они так много помогали мне в последние несколько дней. Я тоже пытаюсь как можно быстрее понять, как здесь все устроено. Я отдаюсь этому полностью. Самое главное для нападающего — забивать голы, но я хочу прибавлять в своей общей игре, стряхивая с себя защитников, максимально помогая команде», — сказал Влахович.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A.