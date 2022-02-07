Экс-форвард Днепра покинул клуб Серии А

Экс-форвард «Днепра» Никола Калинич покинул «Верону» на правах свободного агента. Клуб сообщил о расторжении контракта с 34-летним хорватом.

Теперь Калинич вернется в Хорватию. Он подписал контракт с местным «Хайдуком».

Калинич выступал за «Верону» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах Серии А.