Дани Алвес – самый возрастной автор гола в истории Барселоны

Вчера «Барселона» в 23-м туре Ла Лиги дома обыграла «Атлетико» 4:2. Дани Алвеш в этом матче вышел в основе «Барселоны», а на 50-й минуте забил четвертый гол своей команды.

Это позволило бразильцу стать самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»: он забил в 38 лет и 276 дней. Предыдущий рекорд был установлен еще в сезоне 1963/1964 Жоаном Сегарре: 36 лет и 163 дня.

В матче с «Атлетико» Алвес отличился не только голом, но и удалением на 70-й минуте.