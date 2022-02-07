Дани Алвес – самый возрастной автор гола в истории Барселоны

Легендарный бразилец забил в ворота «Атлетико»

  • 07.02.2022 07:47
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Дани Алвес – самый возрастной автор гола в истории Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвеш

Вчера «Барселона» в 23-м туре Ла Лиги дома обыграла «Атлетико» 4:2. Дани Алвеш в этом матче вышел в основе «Барселоны», а на 50-й минуте забил четвертый гол своей команды.

Это позволило бразильцу стать самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»: он забил в 38 лет и 276 дней. Предыдущий рекорд был установлен еще в сезоне 1963/1964 Жоаном Сегарре: 36 лет и 163 дня.

В матче с «Атлетико» Алвес отличился не только голом, но и удалением на 70-й минуте.

Источник — El Mundo Deportivo

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