Дани Алвес – самый возрастной автор гола в истории Барселоны

Вчера «Барселона» в 23-м туре Ла Лиги дома обыграла «Атлетико» 4:2. Дани Алвеш в этом матче вышел в основе «Барселоны», а на 50-й минуте забил четвертый гол своей команды.
Это позволило бразильцу стать самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»: он забил в 38 лет и 276 дней. Предыдущий рекорд был установлен еще в сезоне 1963/1964 Жоаном Сегарре: 36 лет и 163 дня.
В матче с «Атлетико» Алвес отличился не только голом, но и удалением на 70-й минуте.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.