Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Впервые надеть форму Барселоны – невероятно»

Звездный нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировал за свой новый клуб. Габонец вышел на поле на 63-й минуте в матче с «Атлетико» (4:2).
Обамеянг ранее покинул «Арсенал» и перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
«Впервые надеть форму такого клуба — это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», — написал Обамеянг в Instagram.
Источник — Sport.ua
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