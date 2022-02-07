Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Впервые надеть форму Барселоны – невероятно»

Звездный нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировал за свой новый клуб. Габонец вышел на поле на 63-й минуте в матче с «Атлетико» (4:2).

Обамеянг ранее покинул «Арсенал» и перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

«Впервые надеть форму такого клуба — это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», — написал Обамеянг в Instagram.