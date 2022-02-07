Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram.
По количеству подписчиков Роналду опережает звездную модель Кайли Дженнер (308 млн) и форварда ПСЖ Лионеля Месси (306 млн).
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Источник — Sport.ua
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