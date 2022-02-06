ФОТО. Роналду похвастался праздничным тортом

Вчера, 5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Форвард «Манчестер Юнайтед» похвастался своим праздничным тортом:
«Жизнь - это американские горки. Упорный труд, высокая скорость, глобальные цели, требующие ожиданий… Но, в конце концов, все сводится к семье, любви, честности, дружбе, ценностям, это того стоит! Спасибо всем за поздравления! 37 и больше».
Источник — Instagram
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