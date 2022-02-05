ФОТО. Манчестер Юнайтед поздравил Криштиану Роналду с днем рождения

Пресс-служба английского «Манчестер Юнайтед» поздравила с днем рождения португальского форварда Криштиану Роналду.
«Поздравляем Криштиану с днем рождения», - говорится в публикации.
Wishing @Cristiano a happy birthday 🎊#MUFC pic.twitter.com/Hgudx5XQY6— Manchester United (@ManUtd) February 5, 2022
Отметим, что в этом сезоне Криштиану Роналду забил 14 мячей и отдал три результативных передачи в 25-ти матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник — Sport.ua
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