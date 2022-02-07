Мане стал лучшим игроком Кубка африканских наций

Завершился Кубок африканских наций 2022. В финале сборная Сенегала в серии пенальти обыграла команду Египта (0:0, 4:2 пенальти).

Лучшим игроком турнира был признан форвард сборной Сенегала Садио Мане.

На Кубке африканских наций Мане забил три мяча. В финале против Египта он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар (восемь голов). Лучшим игроком финала стал вратарь сборной Египта Мохамед Абугабаль.