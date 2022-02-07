Мане стал лучшим игроком Кубка африканских наций

Сенегалец уверенно провел весь турнир

  • 07.02.2022 06:30
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Мане стал лучшим игроком Кубка африканских наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился Кубок африканских наций 2022. В финале сборная Сенегала в серии пенальти обыграла команду Египта (0:0, 4:2 пенальти).

Лучшим игроком турнира был признан форвард сборной Сенегала Садио Мане.

На Кубке африканских наций Мане забил три мяча. В финале против Египта он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар (восемь голов). Лучшим игроком финала стал вратарь сборной Египта Мохамед Абугабаль.

Источник — Sport.ua

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