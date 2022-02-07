Ройс посоветовал Холанду остаться в Боруссии Дортмунд

Хавбек «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс считает, что форварду Эрлингу Холанду не стоит покидать команду летом:

«Я бы сказал ему: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть все необходимое для развития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать, что его ценят по максимуму».

Ранее сообщалось о том, что Холанд мечтает играть в «Барселоне».