Ройс посоветовал Холанду остаться в Боруссии Дортмунд

На форварда претендует ряд европейских топ-клубов

  • 07.02.2022 06:17
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Ройс посоветовал Холанду остаться в Боруссии Дортмунд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Хавбек «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс считает, что форварду Эрлингу Холанду не стоит покидать команду летом:

«Я бы сказал ему: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть все необходимое для развития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать, что его ценят по максимуму».

Ранее сообщалось о том, что Холанд мечтает играть в «Барселоне».

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