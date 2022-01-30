Мечтает о Барселоне. Холанд хочет играть в каталонском клубе

Норвежский форвард надеется переехать в Испанию будущим летом

  • 30.01.2022 22:18
  • 1251 просмотр
  • 3 комментария
Мечтает о Барселоне. Холанд хочет играть в каталонском клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний бомбардир дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд мечтает о переходе в каталонскую «Барселону» будущим летом.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересовались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Но сам Холанд хочет играть на «Камп Ноу».

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

В активе Холанда 15 матчей за сборную Норвегии, где он забил 12 мячей.

Источник — Daily Star

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 30.01.2022 23:24
    -1
    Барса банкрут яка непотяне ні трансфер ні зарплату цього футболіста. Лише якщо Барсу невикупе черговий Арабський Шейх
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    VinZan
    VinZan, 30.01.2022 22:32
    -1
    Іспанія для нього- це крок у прірву. АПЛ- так. Бундес Ліга -так. Усе інше буде прощання з забивним форвардом.
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    maverik
    maverik, 30.01.2022 22:29
    -1
    Барса к сожалению сейчас не потянет такой трансфер.
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