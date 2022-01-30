Мечтает о Барселоне. Холанд хочет играть в каталонском клубе

21-летний бомбардир дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд мечтает о переходе в каталонскую «Барселону» будущим летом.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересовались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Но сам Холанд хочет играть на «Камп Ноу».

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

В активе Холанда 15 матчей за сборную Норвегии, где он забил 12 мячей.