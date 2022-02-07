Директор Александрии: «Мы довольны решением комитета УАФ по Калитвинцеву»

Дмитрий Китаев высказался касательно ситуации

  • 07.02.2022 03:40
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Директор Александрии: «Мы довольны решением комитета УАФ по Калитвинцеву»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал решение комитета УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов разрешить регистрацию и заявку Владислава Калитвинцева за их клуб в сезоне УПЛ 2021/22.

«Александрия» ждала решения этого вопроса, так как хотела строить свои планы. Мы все довольны таким исходом. Клуб просто был третей стороной, которая ждала решения вопроса между «Десной» и Калитвинцевым. У черниговского клуба есть своя позиция, но мы руководствовались правом футболиста разорвать контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это обрисовывала «Десна». Возможно, они захотят обратиться в вышестоящие инстанции. Это их право», - сказал Китаев.

Источник — Футбол 1/2/3

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