Алексей БЕЛИК: «Все технические действия Усика были без брака»

Специалист – о дебюте титулованного боксера в профессиональном футболе

  • 07.02.2022 02:20
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Алексей БЕЛИК: «Все технические действия Усика были без брака»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Экс-футболист «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик высказался о дебюте чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усик за «Полесье», а также вспомнил интересный случай из своей профессиональной карьеры.

«Человек из другого вида спорта. Конечно, его движения будут отличаться. Это равносильно, что поставить футболиста в ринг. У меня есть история из жизни в тему. Однажды, когда я играл в Шахтере мы приехали на тренировочную базу для подготовки к матчу чемпионата Украины.  Тогда как раз было время появления игровых приставок. У нас была приставка, которая симулировала боксерский бой. В руках у тебя два джойстика и нужно победить виртуального соперника.

Наш полузащитник Мариуш Левандовски так увлекся этой игрой, что махал руками минут сорок пять. Он был весь мокрый и уставший, хотя был очень хорошо готов физически. Когда он проснулся утром, то у него было два больших синяка на всю спину. Это были непривычные для него движения.

Усика все равно нужно отметить. Все его технические действия были без брака. В координационных моментах ему было сложнее, но на рельсы профессионально футбола он ведь становиться не собирается. Так что для «Полесья» и турнира Winter Cup 2022 это очень круто», - сказал Белик.

Источник — Футбол 1/2/3

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