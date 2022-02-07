Алексей БЕЛИК: «Все технические действия Усика были без брака»

Экс-футболист «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик высказался о дебюте чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усик за «Полесье», а также вспомнил интересный случай из своей профессиональной карьеры.

«Человек из другого вида спорта. Конечно, его движения будут отличаться. Это равносильно, что поставить футболиста в ринг. У меня есть история из жизни в тему. Однажды, когда я играл в Шахтере мы приехали на тренировочную базу для подготовки к матчу чемпионата Украины. Тогда как раз было время появления игровых приставок. У нас была приставка, которая симулировала боксерский бой. В руках у тебя два джойстика и нужно победить виртуального соперника.

Наш полузащитник Мариуш Левандовски так увлекся этой игрой, что махал руками минут сорок пять. Он был весь мокрый и уставший, хотя был очень хорошо готов физически. Когда он проснулся утром, то у него было два больших синяка на всю спину. Это были непривычные для него движения.

Усика все равно нужно отметить. Все его технические действия были без брака. В координационных моментах ему было сложнее, но на рельсы профессионально футбола он ведь становиться не собирается. Так что для «Полесья» и турнира Winter Cup 2022 это очень круто», - сказал Белик.