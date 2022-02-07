ВИДЕО. Победный прыжок Асенсио. Реал с трудом переиграл Гранаду

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио. Мадридский клуб уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 53 очка.
Ла Лига. 23-й тур
Реал – Гранада – 1:0
Голы: Асенсио, 74.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба, Марселу (Начо, 84), Кроос, Модрич (Себальос, 87), Иско (Азар, 65), Камавинга (Вальверде, 46), Асенсио, Родригу (Йович, 65).
Гранада: Машимиану, Санчес, Нева, Кини, Гоналон, Милья (Рочина, 81), Торренте, Суарес (Хорхе Молина, 63), Пуэртас (Петрович, 71), Узуни (Аресо, 80), Кольядо (Раба, 71).
Предупреждения: Азар, 69. Асенсио, 74 – Санчес, 90.
Судья: Лаос (Испания)
Видеообзор матча.
ВИДЕО. Гол Асенсио.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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