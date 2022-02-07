23-й тур
Реал Мадрид
1 : 0
Гранада
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Победный прыжок Асенсио. Реал с трудом переиграл Гранаду

Мадридский клуб уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 53 очка

  • 07.02.2022 00:10
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ВИДЕО. Победный прыжок Асенсио. Реал с трудом переиграл Гранаду
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио. Мадридский клуб уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 53 очка.

Ла Лига. 23-й тур

Реал – Гранада – 1:0

Голы: Асенсио, 74.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба, Марселу (Начо, 84), Кроос, Модрич (Себальос, 87), Иско (Азар, 65), Камавинга (Вальверде, 46), Асенсио, Родригу (Йович, 65).

Гранада: Машимиану, Санчес, Нева, Кини, Гоналон, Милья (Рочина, 81), Торренте, Суарес (Хорхе Молина, 63), Пуэртас (Петрович, 71), Узуни (Аресо, 80), Кольядо (Раба, 71).

Предупреждения: Азар, 69. Асенсио, 74 – Санчес, 90.

Судья: Лаос (Испания)

Видеообзор матча.

ВИДЕО. Гол Асенсио.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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