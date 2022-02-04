В воскресенье, 6 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 23-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал» примет «Гранаду». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Матеу Лаос.

«Реал» Мадрид

Мадридцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» имеют в своем активе 50 очков и на четыре пункта опережают вторую «Севилью». Третий «Бетис» отстает уже и вовсе на 10 баллов. Думается, что «галактикос» не должны упустить такое преимущество и возьмут очередной титул.

Среди недели «Королевский клуб» достаточно неожиданно вылетел из Кубка Испании. Подопечные Карло Анчелотти минимально уступили «Атлетику» из Бильбао и покинули турнир. Зато уже через десять дней команде из столицы Испании предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». По всей видимости, именно противостояние против парижан сейчас стоит особняком у «Реала».

Из-за повреждений не смогут выйти на поле в матче против «Гранады» Карим Бензема, Ферлан Менди и Мариано Диас.

«Гранада»

Андалусийцы в последних матчах не радуют своих болельщиков. «Гранада» не может выиграть уже четыре встречи, уступив «Хетафе» и «Осасуне», а также сыграв вничью с «Эльче» и «Барселоной». Только до этого были виктории над «Мальоркой» и «Атлетико».

В турнирной таблице подопечные Роберта Морено идут четырнадцатыми. В активе команды 24 очка. «Насриды» на шесть пунктов опережают зону вылета и для того, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание, им необходимо набирать очки. Из Кубка Испании «Гранада» вылетела, уступив скромной «Манче» в 1/32 финала.

В лазарете «Гранады» находятся Сантьяго Ариас, Нейдер Лосано и Рубен Рочина. Все они не помогут команде в этом противостоянии.

История встреч

Соперники провели между собой 57 игр, из которых 40 завершились победами «Реала». «Гранада» праздновала успех лишь 7 раз. Еще 10 встреч завершились вничью.

Поединок первого круга завершился уверенной гостевой победой «Реала» со счетом 4:1.

Ориентировочные составы

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Фернандес, Кроос, Каземиро, Модрич, Родриго, Иско, Асенсио.

«Гранада»: Максимиану, Диас, Санчес, Торренте, Эскудеро, Пуэртас, Кольядо, Милья, Монторо, Молина, Суарес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

6 февраля, воскресенье